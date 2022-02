Het Stedelijk Museum Breda heeft 400.000 euro gekregen van De VriendenLoterij. Het museum gaat het geld gebruiken voor een serie tentoonstellingen over Breda en de Nassaus. Die reeks wordt gekoppeld aan verschillende erfgoedlocaties in Breda.

Managing director Dorine Manson: "Het Stedelijk Museum Breda maakt via het verhaal van de Nassaus, dat ook buiten de muren van het museum leeft, een verbinding tussen de bijzondere locaties in de stad en tentoonstellingen uit het museum zelf. Een culturele verbinding die we graag steunen."

Spectaculair verhaal

Museumdirecteur Dingeman Kuilman is verheugd over de bijdrage: "Het helpt ons om het spectaculaire verhaal over het ontstaan van ons koningshuis en Nederland te vertellen aan een breed en divers publiek .We kunnen hiermee ook een stevige basis leggen voor samenwerking met partners uit de stad en de provincie."