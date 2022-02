Het Cars Jeans stadion van ADO Den Haag is vrijdagmiddag door harde windstoten zwaar beschadigd geraakt. De beplating van het stadion, dat langs het knooppunt van de A12 en A4 ligt, op meerdere plekken los.

Grote delen beplating waaien over straat wat zorgt voor een gevaarlijke situatie. "Blijf uit de buurt", luidt het advies van Veiligheidsregio Haaglanden.

Een groot deel van het dak bij de Lex Schoenmaker Familietribune is weggewaaid. Het gaat niet alleen om platen, ook om zonnepanelen die los zijn gekomen. De brandweer heeft de straat afgezet, maar moet verder toekijken hoe de storm het stadion toetakelt. Brandweerlieden zijn inmiddels vertrokken. Wel bungelen er letterlijk platen in de lucht.

Volgens een zegsman van ADO Den Haag is het stadion ontruimd, alle medewerkers zijn naar huis. "Dat geldt ook voor de aanwezigen in de skyboxen en de sportschool die in het stadion is gevestigd. We verwachten dat de storm nog niet op zijn piek is."

Grap

Eerder op de middag plaatste ADO Den Haag nog een grap op Twitter waar een deel van de letters Cars Jeans Stadion waren weggewaaid, waardoor alleen de letters Arena overbleven. Die tweet is inmiddels verwijderd door de club.