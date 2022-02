Zwolle staat aan de start van een nieuw hoofdstuk in de strijd tegen kanker. In de aula van scholengemeenschap Van der Capellen vond woensdagavond de aftrap van 'Zet Een Stap Tegen Kanker' plaats. Dat is een nieuw 24-uurs wandelevenement om geld in te zamelen voor drie Zwolse goede doelen die zich op diverse manieren bezighouden met de ziekte. De eerste editie vindt op zaterdag 21 en zondag 22 mei plaats.

Zet Een Stap Tegen Kanker is de opvolger van de Samenloop voor Hoop, een evenement dat tot aan de corona-uitbraak in heel Nederland georganiseerd werd. Ook in Zwolle waren er in totaal vier edities. De landelijke organisatie liet vorig jaar echter weten hiermee te stoppen, onder meer vanwege de hoge kosten.

De Zwolse organisatie pakte daarop de handschoen op, door een lokaal evenement op poten te zetten. Wethouder Michiel van Willigen verzorgde de aftrap en liet weten dat hij zelf ook meedoet op 21 en 22 mei. Dat doet hij met een vriendenteam en wellicht een nieuw Zwols college van burgemeester en wethouders.

De wandelestafette vindt plaats op het terrein van de voormalige IJsselcentrale Harculo. Deelnemers wandelen in estafettevorm over het parcours en zoeken daar sponsoren voor.

Tijdens de informatieve kickoff-avond was er al een aantal deelnemende teams aanwezig. Nieuw is dat ook individuele deelnemers mee kunnen doen. Op een tijdstip dat hen past, wandelen ze zolang ze zelf willen. Alle deelnemers samen overbruggen met elkaar de 24-uur. Deelnemers zamelen geld in en kunnen zich laten sponsoren. Meer informatie over deelname en donaties via de website.