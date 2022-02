Verlos ons nu eindelijk eens van sluipverkeer én hardrijders. Deze smeekbede doen bewoners van Reijerskoop in Boskoop aan de gemeente Alphen.

Zij hebben al eerder aan de bel getrokken, maar concluderen nu in een brief dat de gemeente haar belofte niet waar maakt. "Dat is gewoon onbehoorlijk bestuur", vinden de bewoners.

Dagelijks rijdt er zwaar verkeer over 'racebaan Reijerskoop', stellen de klagers. Ook hebben truckers en tractorbestuurders nogal eens lak aan een inrijverbod. "Dit gedrag in een woonwijk is gewoon onacceptabel en het wordt steeds erger", vinden bewoners en daarom vragen ze de gemeente (weer) om in te grijpen. Ze willen dat hun huizen niet langer steeds staan te trillen.

Proef

De gemeente verlaagde de maximumsnelheid naar 30 kilometer per uur en deed vorig jaar een proef waarbij met blokken op het asfalt een deel van Reijerskoop werd versmald. Maar hulpdiensten moesten er wel langs blijven kunnen. Nu maakt zwaar verkeer misbruik van de beschikbare ruimte, vinden de bewoners.

Zij willen dat de rijbaan écht smaller wordt en vragen betere bewegwijzering voor chauffeurs, zodat zij Reijerskoop voortaan mijden. Die bestuurders zouden grotendeels niet uit het kwekersdorp komen.