De gemeente koopt er nog eens vijf mobiele camera's bij, zodat er al met al zeventien kunnen worden ingezet. Op die grootschalige inzet van camera's heeft de Alphense gemeenteraad meermaals aangedrongen. Het college gaat daar nu in mee, al moet de gemeente de aanschaf wel uit eigen zak betalen. De opbrengst aan boetes gaat namelijk naar de Rijksoverheid.

Alphen ergert zich al langere tijd aan sluipverkeer en hardrijders die sommige routes onveilig maken. Het gaat om bij voorbeeld de Julianastraat. Deze en andere dwarsstraten in het stadshart zijn verboden gebied voor scooters en brommers.

Maar daar trekken nogal wat bestuurders zich weinig van aan. Het is best lastig om die overlast effectief aan te pakken, zeggen burgemeester en wethouders in een brief aan de raad.

Bijvangst

De twee camera's die er nu zijn opgesteld, moeten namelijk vooral auto's en busjes buiten de venstertijden snappen en beboeten. De scooters die er her en der langs schieten zijn 'bijvangst'. Deze tweewielers kunnen alleen maar worden geflitst als ze van de camera wegrijden.

Er zit immers alleen een kentekenplaat op het achterspatbord. Met meer verplaatsbare camera's zou Alphen beter een vuist kunnen maken, stelt het college.

Maar de flitsapparaten zijn ook elders hard nodig. De Ziendeweg langs Aarlanderveen richting Nieuwkoop is een actueel voorbeeld. Hier komt een proef met een afsluiting (vooralsnog voor negen maanden) voor doorgaand autoverkeer. Maar er zijn wel twee camera's voor nodig om overtreders effectief te kunnen aanpakken.

Verder is Alphen al een tijd in de weer op twee plekken aan het Reijerskoop in Boskoop, waar een verbod op zwaar verkeer geldt. En een camera is nodig om het eenrichtingsverkeer voor vrachtwagens op de Goudse Rijweg te handhaven.