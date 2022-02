Meerdere scholen in Utrecht en omstreken besluiten hun leerlingen vrijdag eerder naar huis te sturen vanwege storm Eunice die later op de dag de provincie passeert.

De GGD doet hetzelfde met het vaccinatiepaviljoen bij de Jaarbeurs vanaf 12.00 uur. Dat geldt ook voor de locaties Amersfoort, Veenendaal en Woerden. Testlocatie De Meern is de gehele dag gesloten. Utrecht Overvecht de Neckardreef sluit tussen 16.30 - 21.00 uur.

Veel weekmarkten gaan vooralsnog wel door, maar stoppen mogelijk eerder. Bijvoorbeeld in Breukelen is dat het geval. De Hogeschool Utrecht stopt om 12.00 uur met de lessen. Daarna sluiten de gebouwen en kan iedereen naar huis voor storm Eunice losbarst. De Universiteit Utrecht adviseert medewerkers om alleen naar de universiteit te komen als dat noodzakelijk is en zoveel mogelijk thuis te werken. Mogelijk sluiten alle gebouwen eerder.

De NS legt het treinverkeer vanaf 14.00 uur stil. "De kans is groot dat er bomen op het spoor waaien", stelt de NS. "Ook voor storingsploegen is het verlenen van assistentie of uitvoeren van herstelwerkzaamheden bij zo'n hevige storm te gevaarlijk. We vinden het heel vervelend dat reizigers hier hinder van ondervinden." Ook bussen en trams gaan mogelijk eerder de remise in omdat het te gevaarlijk is de weg op te gaan.

Niet het bos in, bootjes vastleggen

FC Utrecht heeft een buitenactiviteit voor buurtkinderen in Bunnik afgelast. Utrechts Landschap roept iedereen op om tijdens het stormachtige weer de komende dagen de bossen niet te betreden. Door hevige rukwinden kunnen takken afbreken en bomen omvallen, en kan de veiligheid van bezoekers niet gegarandeerd worden. Ook na een storm kan het gevaarlijk zijn in de bossen doordat er afgevallen takken of omgewaaide bomen kunnen liggen. "We proberen de paden na afloop zo snel mogelijk weer begaanbaar te maken, maar vragen begrip voor moeilijk toegankelijke paden, kort na het stormen."

Het SUWO, Stedelijk Utrechts Woonschepen Overleg, waarschuwt booteigenaren vlonders, bootjes, vlotten goed vast te leggen.

Geen trainingen

Diverse voetbalverenigingen - zoals VV De Meern en SV Kampong- hebben hun sporters ingelicht dat alle trainingen er vandaag uit liggen. Op deze manier bereidt Utrecht en omstreken zich voor op de zware storm. Donderdag zorgde Dudley - de voorganger van Eunice - voor veel overlast en schade. Het KNMI kondigt weeralarm 'code oranje' af bij grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast.