Het onstuimige weer kan ervoor zorgen dat dit weekend meer zeehonden aanspoelen op de stranden. "Laat de dieren vooral met rust.''

Zeehondenredder Jaap van der Hiele weet dat zijn telefoon vaker kan overgaan als er storm is. "Meestal spoelen zeehonden een dag voor of een dag na een storm van op het strand'', zegt de Middelburger.

"Omdat ze onder water leven hebben ze in principe weinig last van de storm. Ze vinden het juist heerlijk om op de golven te spelen. Als ze op het strand belanden, zijn de dieren vaak een beetje vermoeid, maar dan is er niet veel aan de hand. Als het nodig is, kunnen mensen 114 bellen of de Dierenambulance. Een zeehond die in orde is, krijgt een gekleurde markering, dat doen we altijd in overleg met een opvangcentrum. Soms bengen we een zeehond ter observatie naar een centrum of we verplaatsen het dier naar een plek waar het veel rustiger is.''

Dat laatste gebeurde gisteren met een zeehond die was aangespoeld op de Groene Boulevard in Vlissingen. Van der Hiele adviseert wandelaars om gestrande zeehonden vooral met rust te laten.

"Bij de Groene Boulevard ging het om een jonge zeehond van een jaar oud. Het was er druk en we werden gek gebeld met mensen die meldden dat er een zeehond lag. Er liepen ook veel mensen rond met honden en die twee gaan niet heel erg samen. Ze kunnen met elkaar in gevecht raken. Als er een gevecht komt, is het meestal de zeehond die het onderspit delft. Hondenbezitters raad ik daarom sowieso aan om hun hond aan de lijn te houden.''