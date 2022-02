In Den Haag zijn in de nacht van donderdag op vrijdag twee auto's in vlammen opgegaan. Eerst was het raak op de Laan van Wateringseveld en een paar uur later op de Rijswijkse Landingsbaan. De branden zijn mogelijk aangestoken.

De brandweer kreeg vannacht 2.00 uur een melding van een autobrand op de Laan van Wateringseveld. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar konden niet voorkomen dat het voertuig uitbrandde. Op de motorkap van de wagen werd een jerrycan aangetroffen. Twee uur later was het weer raak in Den Haag. Op de Rijswijkse Landingsbaan brandde ook een geparkeerd voertuig uit. Bij de auto zijn brandbare sporen aangetroffen. De politie doet verder onderzoek.