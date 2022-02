Hoe gezond het ook is om 's morgens vroeg een duik te nemen in een zwembad, toch gaat zwembad Wolfslaar in Breda dit voorjaar niet eerder open. Reden: de kosten om het water van het buitenbad op temperatuur te brengen zijn explosief gestegen. En erg duurzaam is het ook al niet.

Dat blijkt uit een brief die burgemeester en wethouders hebben gestuurd aan de D66-raadsleden Joyce de Goede en Joek van Pul.

Baantjes trekken

De democraten willen dat de poort van het zwembad vroeger wordt geopend, zodat buitenzwemmers daar al vroeg hun baantjes zouden kunnen trekken. Optisport, de exploitant van het complex, liet al weten dat zoiets niet aan de orde is. De energierekening zou te hoog worden, terwijl de organisatie ook nog kampt met een personeelstekort.

De Goede en Van Pul namen met dat antwoord geen genoegen. Daarom stapten ze naar het college, met de vraag om de buitenzwemmers alsnog tegemoet te komen. Zonder resultaat, want ook het stadsbestuur constateert dat met name de torenhoge energietarieven zo'n besluit drastisch in de weg zit. Een simpel rekensommetje leert dat het eerder openstellen van Wolfslaar 85.500 euro kost, 32.000 euro meer dan vorig jaar.

Relatief kleine groep

Daar komt bij dat burgemeester en wethouders het 'zeer onwenselijk' vinden om grote hoeveelheden gas en stroom te verbruiken om een 'relatief kleine groep' zwemmers vier weken eerder in het zwembad toe te laten. Er zijn volgens het college genoeg andere zwembaden waar ze terecht kunnen.

Dat was vorig jaar, vanwege corona, wel anders.Toen kwamen mensen zelfs uit Eindhoven, Den Bosch, Dordrecht en Zeeland naar Wolfslaar. Dat was omdat de zwembaden in hun eigen omgeving gesloten waren. Nu die zwemmers weer in hun eigen stad of provincie terecht kunnen, is de verwachting dat het bezoek aan het Bredase zwembad met bijna de helft gaat afnemen.

Ingrijpende gevolgen

Dat heeft ingrijpende financiële gevolgen voor Optisport. Vanwege het afnemende aantal bezoekers, dalen ook de inkomsten: naar 15.000 euro, 11.500 euro minder dan in 2021.

Alles bij elkaar zien burgemeester en wethouders dan ook 'geen mogelijkheden' om het buitenbad van Wolfslaar eerder open te stellen.