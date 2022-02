Een tijdelijke brug over de weg voor Paleis Soestdijk. Die optie gaat de gemeenteraad van Baarn de komende week afwegen.

De gemeenteraad zit namelijk in haar maag met de oplossing die nu op tafel ligt: een zebra. Eigenlijk wil de politiek dat niet. Vorig jaar is uitgesproken dat een tunnel de voorkeur heeft. Probleem is echter dat de provincie, eigenaar van de weg, en de paleiseigenaar geen tunnel willen, tenzij de gemeente Baarn een forse geldelijke bijdrage levert. En dat wil Baarn weer niet.

Achterliggende gedachte is dat met concrete cijfers over de aantallen mensen die oversteken de provincie en de paleiseigenaar onder druk kunnen worden gezet om toch de buidel te trekken voor een andere oplossing dan een zebra.

Schijnbrug

Er doemt echter ook een probleem op, zei Kees Koudstaal van de Baarnse Onafhankelijke Partij. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort heeft gezegd dat een brug op die plek, die erg lang moet zijn vanwege de helling die moet worden overwonnen, niet past bij het hekwerk van het paleis. Het doet ook afbreuk aan het beeld van het paleis en het gebouwencomplex De Parade daarover. "Dan is zo'n tijdelijk brug een schijnbrug'', aldus Koudstaal.

De zaak komt volgende week woensdag aan de orde in de vorm van een motie. Die avond wordt het definitieve bestemmingsplan Landgoed Soestdijk aan de gemeenteraad voorgelegd.