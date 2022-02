Alle bus-, metro- en tramritten van de RET komen vrijdag na 10.00 uur te vervallen in verband met de aankomende storm Eunice. De informatie in de RET Real Time App en de reisplanners is voor vrijdag niet actueel.

De aankomende storm Eunice gaat vrijdag tot veel hinder leiden. Zo liet de NS eerder op vrijdag al weten dat er vanaf 14.00 uur geen treinen meer rijden in Nederland en KLM heeft bijna 170 vluchten geschrapt. Ook sluiten scholen en veel GGD test- en vaccinatielocaties hun deuren eerder. Het vervoer van EBS op Voorne-Putten rijdt nog wel, maar mogelijk wordt in de loop van de dag ook de dienstregeling aangepast. Meer informatie is te vinden via de website van EBS. Stormbeelden Heb jij bewegende beelden van de storm gemaakt? Stuur ze op naar de redactie