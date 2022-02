Voor een 26-jarige Boskoper die op pad was met de auto van een ander liep dat niet goed af.

De man raakte zaterdagmiddag betrokken bij een botsing op de Goudse Rijweg in zijn woonplaats. Daarbij vielen geen gewonden. Wel was er ruzie over de afhandeling, daarom werd de politie gebeld. Toen agenten arriveerden, bleek de 26-jarige al weg te zijn.

De politie ging naar hem op zoek. Het voertuig bleek later niet van de 26-jarige bestuurder te zijn, die had de wagen 'geleend'. Maar de eigenaar wist van niks, aldus de politie.

De 26-jarige bleek ook geen geldig rijbewijs te hebben. Hij kan meerdere boetes tegemoetzien.