Corona legt minder beslag op de intensive care in de twee Zeeuwse ziekenhuizen. In Goes lagen maandagochtend drie COVID-19-patiënten op de ic in Terneuzen geen.

De afgelopen week werden in totaal 41 nieuwe patiënten met een coronabesmetting opgenomen in ziekenhuis Adrz in Goes en ZorgSaam in Terneuzen. In Goes halveerde het aantal nieuwe opnames bijna, in Terneuzen nam het aantal nog wat toe. Een deel van de nieuwe patiënten kon in de loop van de week al weer naar huis.

Maandagochtend waren in Goes en Terneuzen in totaal 27 bedden bezet door coronapatiënten. Er overleden vorige week acht patiënten bij wie corona was vastgesteld.

Ziekenhuis Adrz telt twintig patiënten die voor corona behandeld worden. Dat zijn er zeven minder dan een week geleden. Op de intensieve zorg liggen drie patiënten (voorgaande week zes) en de op de verpleegafdeling zeventien (21).

Adrz nam de afgelopen week achttien nieuwe coronapatiënten op, veertien minder dan de voorgaande week. Eén nieuwe patiënt komt uit Zuid-Holland. Er kwamen zes coronapatiënten te overlijden. In de voorgaande week stierven zeven mensen aan corona bij Adrz.

Ziekenhuis ZorgSaam behandelt zeven coronapatiënten, van wie één van buiten de provincie. Er liggen geen patiënten op de intensive care, vorige week werd nog één patiënt behandeld. Op de verpleegafdeling liggen zeven patiënten (de week ervoor vier) . Afgelopen week werden 23 nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis in Terneuzen, vijf meer dan de week daarvoor. Vijftien patiënten konden naar huis, één ging naar een ander ziekenhuis, één naar een verpleeghuis en twee patiënten zijn overgebracht naar het hospice. Er overleden twee patiënten (voorgaande week één).