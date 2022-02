Een 29-jarige man die zaterdag werd aangehouden na een winkeldiefstal in Alphen bleek nog een maand celstraf 'tegoed' te hebben. Die zit hij nu uit.

De man zonder vaste woon- of verblijfplaats liep met een veertigjarige man tegen de lamp bij de MediaMarkt in Alphen, meldt de politie. Er bleek geen bewijs tegen de 29-jarige, maar op het politiebureau in Alphen ontdekte men wel dat hij een boete niet had voldaan.

Wie niet kan betalen, kan kiezen voor vervangende celstraf. Waarvoor de 29-jarige die boete kreeg, kan een politiewoordvoerder niet ophelderen.