'Windmolens in Utrecht, noodzaak of waanzin?' Dat is de welluidende titel van een debat dat zaterdag 19 februari wordt gehouden in Utrecht.

De discussie zal zich toespitsen op de al jaren slepende discussie over de toekomst van de polder Rijnenburg tussen Nieuwegein en De Meern. Verschillende politieke partijen geven de voorkeur aan woningbouw op kortere termijn deze locatie, maar een politieke meerderheid daarvoor ontbreekt. De avond is een initiatief van de bewonersgroepen Buren van Lage Weide en Buren van Rijnenburg en Reijerscop. Zij staan kritisch tegenover de windmolenplannen. Zij vragen zich af of deze werkelijk nodig zijn voor de energietransitie van Utrecht en of deze ten koste mag gaan van het woon- en leefklimaat van omwonenden. Het debat wordt samen met Stadspodium Utrecht georganiseerd, in de aanloop naar de raadsverkiezingen van 16 maart 2022. Bewoners, politieke partijen en experts gaan met elkaar het debat aan in ZIMIHC Theater Stefanus aan de Braziliëdreef, tussen 14.00 en 16.00 uur. De toegang is vooralsnog beperkt vanwege de geldende coronamaatregelen, maar het debat is ook via een livestream te volgen.