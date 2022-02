Een zeventienjarige vermiste jongen is zwaar onderkoeld teruggevonden in het water in Berkel en Rodenrijs. De Rotterdammer was na het verlaten van een feestje niet thuis aangekomen.

Familie en vrienden van de jongen hadden een grote zoekactie op touw gezet, meldt de politie. Onder meer zijn telefoon werd uitgelezen in de hoop zijn verblijfplaats te achterhalen. Na vier uur zoeken werd de Rotterdammer half in het water teruggevonden. "Gelukkig net op tijd gevonden'', schrijft wijkagent Annemiek Roos op Twitter. De jongen is naar het Franciscus Gasthuis & Vlietland ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend wat zijn toestand is. Ook kan de politie nog niks zeggen over waarom de jongen in het water belandde.