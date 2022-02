Vanaf maandag kan het autoverkeer alleen nog maar in oostelijke richting rijden op de Zwart Janstraat. De komende vier maanden wordt getest of dit het aantal verkeersongevallen op de straat zal verminderen.

Het eenrichtingsverkeer geldt vanaf de Bergweg. Het autoverkeer kan vanaf die weg tijdelijk linksaf slaan naar de Zwart Janstraat. De verkeerslichten en het kruispunt worden hierop aangepast. Verder is de straat voor automobilisten alleen bereikbaar vanaf de Bergweg en de 3e Pijnackerstraat naar de Noordmolenstraat.

Fietsers en voetgangers kunnen nog wel in beide richtingen over de Zwart Janstraat.

Tijdens de vier maanden durende test komen er nieuwe verkeersborden en zullen er de eerste weken verkeersregelaars op onder andere het kruispunt met de Jacob Catsstraat staan.

Veiliger

Veel doorgaand verkeer maakt gebruik van de Zwart Janstraat in plaats van de hoofdwegen, zoals de Schiekade. Met de pilot wil de gemeente testen of het eenrichtingsverkeer de straat veiliger maakt. De gemeente gaat het aantal weggebruikers en de snelheid van het verkeer meten. Op basis van deze uitslag wordt er besloten of de drukke winkelstraat definitief een weg in een richting blijft.