Het voormalige Modehuis Marita mag van de gemeente Schouwen-Duiveland niet omgebouwd worden tot appartementencomplex.

In de herfst van 2019 stopte Riet Vleghels na 39 jaar met haar modezaak aan de Poststraat in het centrum van Zierikzee. Nu staat de zaak al een tijdje leeg. Pandeigenaar Thi Nguyen uit Breda wilde er vijf appartementen in realiseren maar de gemeente wil daar niet aan meewerken. Daar legt ze meerdere argumenten voor op tafel.

Plan past niet binnen de regels

De pijn zit 'm vooral in de regels die Schouwen-Duiveland heeft opgesteld over het centrum. Zo is de Poststraat aangewezen als aanlooproute naar het gebied met de meeste winkels. Omdat de detailhandel al zo onder druk staat wil het gemeentebestuur winkels zoveel mogelijk bij elkaar hebben, en dan ook nog 'ns liefst op de begane grond. In plaats daarvan appartementen realiseren op de begane grond is niet de bedoeling.

Ontbreken van een lift is een pijnpunt

Maar er zijn meer kritiekpunten. In het plan wordt geen lift vermeld, wat de appartementen op de hogere verdiepingen lastig bereikbaar maakt voor ouderen. Ook hebben niet alle vijf appartementen buitenruimte en zorgt het plan niet voor doorstroming op de woningmarkt aangezien ze niet geschikt zijn voor gezinnen met kinderen.

Ook wijzen burgemeester en wethouders er op dat gelijksoortige aanvragen zijn in het verleden al afgewezen zijn op vergelijkbare gronden. Wél instemmen met dit plan zou daarom oneerlijk zijn en er bovendien voor kunnen zorgen dat er nieuwe, vergelijkbare aanvragen komen.