Een groep truckers die sinds zaterdagmiddag bij het ADO-stadion in Den Haag staat geparkeerd, heeft het parkeerterrein omstreeks 16.30 uur verlaten. Volgens de gemeente hadden ze zichzelf eerder op zondag ingesloten. Veel demonstranten die meeliepen met de protestmars door het centrum van Den Haag zijn naar het stadion van ADO Den Haag gekomen.

De truckers zijn na de demonstratie van Freedom Convoy Nederland zaterdagmiddag naar het stadion uitgeweken en hebben daar de nacht doorgebracht. Aanvankelijk wilden ze zich aansluiten bij een protest zondagmiddag op het Malieveld. Van de gemeente mochten ze hun voertuigen aan de Boorlaan parkeren, naast het Malieveld, waarop ze zich te voet konden aansluiten bij de demonstratie van Nederland in Verzet, eveneens tegen de coronaregels.

De truckers mochten niet op eigen gelegenheid met hun vrachtwagen de stad in, omdat de gemeente het risico op nieuwe blokkades te groot vond. Hiervoor was een noodbevel van kracht. Ze mochten wel gewoon weg van het terrein, benadrukte een woordvoerder. "In de loop van de ochtend bleek echter dat de groep truckers niet tot eenduidige afspraken kan komen en het ADO-terrein niet wil verlaten en zichzelf heeft ingesloten."

Om hoeveel truckers het precies ging, weet de woordvoerder van de gemeente niet. Maar hij sprak eerder van een 'beperkte groep'.