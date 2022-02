Skiër Maarten Meiners is bij zijn eerste optreden op de Olympische Spelen vooralsnog als 18e geëindigd op de reuzenslalom. De dertigjarige Amersfoorter kwam na twee runs tot een totaaltijd van 2.15,48. Daarmee was hij ruim 6 seconden langzamer dan de Zwitser Marco Odermatt (2.09,35) die het goud veroverde.

Meiners had eerder op de dag met 1.06,03 de 22e tijd neergezet in de eerste run. Na ruim een uur uitstel vanwege de hevige sneeuwval in Yanqing ging Meiners rond kwart over acht Nederlandse tijd van start voor zijn tweede run. Onder zware omstandigheden maakte hij twee fouten op de Ice River en verloor daarbij veel snelheid. Met 1.09,45 was hij ook duidelijk langzamer dan in de eerste run.

Meiners kon leven met zijn achttiende plaats, maar over zijn eindtijd en vooral zijn tweede run was hij niet helemaal tevreden. "Als ik twee goede runs had neergezet was een top 15 mogelijk geweest, dan was ik echt superblij geweest", zei de skiër.