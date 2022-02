Bodegraven-Reeuwijk stelt projecten aan de Nieuwdorperweg, de Platteweg, de Vlietdijk en de Lecksdijk in Reeuwijk, in het centrum van Waarder en aan het Hoogeind en Laageind in Driebruggen twee tot vier jaar uit. De reden: geldgebrek.

Door een bezuiniging van 1 miljoen euro enerzijds en flinke prijsstijgingen anderzijds heeft Bodegraven-Reeuwijk niet voldoende geld voor deze projecten en schuift ze daarom noodgedwongen door.

Het uitstel is een bittere pil voor de gemeente. Bodegraven-Reeuwijk had juist de ambitie uitgesproken om de investeringen in de openbare ruimte, zoals recent aan de wegen in Reeuwijk-Brug en in het centrum van Nieuwerbrug, door te zetten. "Vanwege de gemaakte financiële keuzes en mogelijkheden zal de kwaliteitsverbetering echter minder snel gaan dan beoogd", laat een woordvoerder weten.

Hij vervolgt: "Natuurlijk blijft de gemeente zich inzetten voor een veilige situatie voor haar inwoners. Tussentijds worden daarom wel maatregelen genomen om deze wegen veilig te houden, maar groot onderhoud laat even op zich wachten. Ook blijft de gemeente onderzoek doen en gesprekken voeren met buurgemeenten over een duurzame inrichting van de leefomgeving en een bestendig gebruik van de wegen. Het is net als met de huishoudportemonnee: geld dat er niet is, kun je niet uitgeven."

Bodegraven-Reeuwijk kampt met grote financiële problemen. Onlangs beoordeelde BDO Accountants & Adviseurs deze gemeente van alle gemeenten met 25.000 tot 50.000 inwoners als het minst financieel gezond. Bodegraven-Reeuwijk staat op de laatste plaats als gevolg van onder meer de hoge leningenportefeuille en de hoge belastingdruk.