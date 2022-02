GroenLinks in Zwolle is op zoek naar kandidaten voor de Groene Prijs. Die wordt voor de 26e keer uitgereikt aan een initiatief waarmee de stad 'een stukje groener' wordt. Nominaties kunnen tot 21 februari worden ingestuurd.

De jaarlijkse Groene Prijs is officieel door de gemeente Zwolle erkend. De prijs wordt toegekend aan personen, organisaties of bedrijven die zich op een bijzondere manier inzetten op het gebied van natuur en milieu én die door hun inspanningen een grote bijdrage leveren aan het dichterbij brengen van een mens- en natuurvriendelijke samenleving. Soms is de prijs bedoeld ter aanmoediging, een andere keer voor volhardendheid, dan weer voor bewezen diensten.

Iedereen kan kandidaten nomineren voor deze onderscheiding. Dat kan door een e-mail te sturen naar info@groenlinkszwolle.nl met de naam van de kandidaat en een korte motivatie voor de nominatie.

De jury, bestaande uit gemeenteraadsleden en oud-prijswinnaars, kiest uit de nominaties een winnaar. Vorig jaar werd de prijs uitgereikt aan Joke Wierenga van Tuinderij De Spoolderberg. Eerdere winnaars waren onder anderen duurzame economiedocent Henk Veurink, vogelbeschermer Jan van Dijk en Vrije School Michaël met haar groene schoolplein.