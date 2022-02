Edward van der Tuuk houdt 16 februari een lezing in Stadkamer Centrum in Zwolle. Hij vertelt die avond over ‘botsende culturen en democratie in tijden van identiteitspolitiek’. De lezing wordt georganiseerd in samenwerking met U3L.

In zijn lezing zet de filosoof Van der Tuuk uiteen hoe identiteit en politiek de afgelopen decennia steeds meer door elkaar zijn gaan lopen. Dat gaat gepaard met de opkomst van partijen aan de flanken van het politieke spectrum, die identiteit hoog in het vaandel hebben staan en ‘minder bereid lijken tot het compromis’. Die ontwikkeling komt terug in allerlei politieke thema’s die te maken hebben met identiteit, zoals immigratie, terrorisme en emancipatie van vrouwen en minderheden. Van der Tuuk studeerde Sociale filosofie, wetenschap & samenleving, en ethiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verzorgt onder meer cursussen voor U3L - de Universiteit Leven Lang Leren - die volwasseneneducatie in Oost-Nederland verzorgt. Omdat er in Stadkamer Centrum een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is, is aanmelden via de website verplicht. Inloop vanaf 19.00 uur.