Wie goed om zich heen kijkt in Houten, kan de gemeente zien als een schatkamer vol bijzondere kunstwerken en historische monumenten. Het onderhoud daarvan in veel gevallen te wensen over laat.

"We vragen daar al een paar jaar aandacht voor'', zegt Bert van der Houwen van de Monumentenwerkgroep Houten. "Maar er wordt nog niet echt naar geluisterd. Dat is jammer, want met de objecten die verloren dreigen te gaan verliezen we ook de verhalen erbij die vertellen over onze geschiedenis.''

In de gemeenteraad heeft Anneke Dubbink (PvdA) hierover vragen gesteld. Zij zou graag zien dat er een subsidieregeling komt voor particuliere eigenaren van monumenten, die daarmee gestimuleerd worden het onderhoud op peil te houden.

Oud bruggetje

Een concreet voorbeeld is een oud bruggetje in Tull en 't Waal. Dat geniet een plekje op de gemeentelijke monumentenlijst, maar verkeert in erbarmelijke staat. Het bruggetje is niet in gemeentelijk eigendom, het behoort toe aan de tegenover gelegen boerderij. Van der Houwen: "Het wordt niet of nauwelijks meer gebruikt en dat is meteen ook waarom het er nog staat. Het zou helpen als de gemeente een potje heeft waar eigenaren van dit soort monumenten aanspraak op kunnen maken voor noodzakelijk onderhoud.''

Zo'n potje is er wel in de gemeente voor onderhoud aan kunstwerken in de openbare ruimte, maar ook hier geldt volgens Dubbink dat er sprake is van flinke achterstand. "De gemeente komt dit jaar nog met een nieuwe visie op cultuur en erfgoed. Dat is mooi en dat is ook hard nodig. Vraag is wel, of het bruggetje de wording van dat visiestuk overleefd, want de boel staat op instorten.''

Verantwoordelijk wethouder Sander Bos (VVD) wil op korte termijn met de eigenaar in gesprek te gaan over wat er mogelijk is. Later in het jaar spreekt de gemeente zich uit over de ambities voor het héle erfgoed. Het laatste woord daarover is aan de nieuwe gemeenteraad die op 16 maart wordt gekozen.