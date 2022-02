In Vianen is deze week een vrouw betast en aangerand. Na een klopjacht op de dader kon de politie later op de dag al een verdachte aanhouden.

Het incident vond woensdag plaats in de buurt van het industrieterrein van Vianen. De vrouw werd het slachtoffer van een voor haar onbekende man. Zij deed hier melding van bij de politie. Agenten troffen de vrouw vervolgens zeer emotioneel aan, terwijl de verdachte was vertrokken. Na het opvangen van de vrouw is begonnen met een klopjacht op de dader, met hulp van gespecialiseerde agenten van het team zeden. Door een alerte getuige kwam al snel een signalement en een kenteken van de verdachte in beeld. Binnen anderhalf uur kon de verdachte aan de hand van deze informatie worden aangehouden in Son en Breugel, in Oost-Brabant vlakbij Eindhoven. De verdachte zit vast en wordt verhoord.