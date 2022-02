Het Stedelijk Museum Schiedam en het Gemeentearchief Schiedam hebben samen een serie familieportretten met Turkse Schiedammers gekocht. Het gaat om werk van fotografe Cigdem Yuksel. Zij fotografeerde families die soms al vier generaties in Schiedam wonen, maar ook nieuwkomers. Haar werk is onderdeel van de heropeningstentoonstelling van het museum in mei.

Yuksel is een bekende fotografe. Zij won in 2016 de Zilveren Camera, met haar serie over Syrische vluchtelingen, de prestigieuze prijs voor fotojournalistiek en documentaire fotografie. Vijf jaar later maakte ze familieportretten van Turkse Schiedammers. De centrale vraag: Als we over honderd jaar terugkijken, hoe zien de mensen in de stad er dan uit?

Serieus en ontspannen

Yuksel maakte deze serie portretten als winnaar van het Stipendium Schiedams Water 2021, een prijs van het cultureel forum Schiedam. Zij nodigde de Schiedammers uit in haar atelier. Ze staan of zitten tegen een zwart/grijs/wit achtergronddoek en kijken ons aan. Serieus en ontspannen. Onder de titel 'Schiedamse families' is haar werk vanaf zaterdag 14 mei te zien in het museum. Dan gaat het museum weer open na een grootscheepse renovatie.

"Yuksels werk is van hoge artistieke kwaliteit, maar deze serie portretten vertelt ons ook veel over de recente geschiedenis en het heden van Schiedam'', stelt directeur Anne de Haij van het Schiedamse museum. Gemeentearchivaris Laurens Priester meent dat de aanwinst past bij het Gemeentearchief Schiedam. "Wij willen dat alle Schiedammers in onze archieven en collecties zijn vertegenwoordigd. Yuksels foto's vormen een welkome aanvulling op het beeld van de eerste generatie Turkse Schiedammers'', zegt Priester.

Yuksel: "Inmiddels groeit de vierde generatie in Nederland op en wilde ik vier families vastleggen die nu in de stad wonen.''