Een snackbar op de Rotterdamsedijk in Schiedam is donderdag rond 21.00 uur overvallen. Eén persoon raakte lichtgewond. De overvaller sloeg op de vlucht met een nog onbekende geldbuit, maar kon even later worden aangehouden.

Het is zeker niet de eerste overval van deze donderdag. Eerder op donderdag raakte al een persoon gewond bij een overval op een supermarktje in de Franselaan in Rotterdam. Ook een telefoonwinkel aan de Jonker Fransstraat, ook in Rotterdam, had met een overval te maken.