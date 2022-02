Van de vier jonge mannen die het Openbaar Ministerie ziet als kopstukken van een Middelburgse jeugdbende, zit er over zes dagen nog maar één vast.

De rechtbank in Middelburg bepaalde donderdag dat de twintigjarige S.M. het proces in vrijheid mag afwachten op voorwaarde dat hij zich houdt aan een waslijst met afspraken. Zo mag hij zich niet in Middelburg laten zien, niet gokken, geen alcohol of drugs gebruiken en moet hij onder begeleiding wonen in Brabant. Hij krijgt ook een enkelband om. "Het allerbelangrijkste is dat u geen strafbare feiten pleegt", zei de rechter.

M. wordt door het OM beschouwd als één de spilfiguren binnen een groep, die zich in van 1 januari 2020 en tot mei 2021 bezighield met drugshandel, overvallen en ripdeals. De organisatie bestond voornamelijk uit jongeren, die woonachtig zijn in de wijk Dauwendaele.

Anders dan voor M. schorste de rechtbank de voorlopige hechtenis niet voor medeverdachte D.R (21). Onderzoek moet uitwijzen of het voor hem alsnog mogelijk is met elektronisch toezicht vrij te komen. Twee andere hoofdverdachten waren al vrij.

De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland voor 6 en 7 oktober.