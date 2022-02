Leerlingen van het Hoornbeeck College in Goes maakten donderdag een heerlijke andijviestamppot. Niet voor zichzelf, maar voor mensen met een smalle beurs.

Op aandringen van docent Jan Knop schieten acht meiden donderdagochtend even na 10.00 uur uit de startblokken. De leerlingen van de opleiding 'verzorgende-IG' van het Hoornbeeck College moeten flink aan de bak, want er staan straks zo'n twintig mensen op de stoep om hun stamppotje op te halen. Ze gaan verwend worden, want behalve andijvie gaan er ook spekjes, ui en rookworst in.

Ruim wintig mensen uit Goes-Oost komen straks hun maaltijd ophalen. Allemaal mensen die een financieel steuntje in de rug kunnen gebruiken, want voor deze doelgroep is het maaltijdproject bedoeld.

Op het menu voor de komende weken staan onder meer bami, preischotel, Chinese rijstschotel en aardappelpuree met spruiten en een gehaktbal. "Maar we zijn flexibel, hoor'', zegt docent Knop. "Als de groenteboer volgende week met bloemkolen komt, gooien we het schema om en doen we daar iets mee.''

De producten worden geschonken door slagerij Maros, Van Vliet Groente en Fruit, visgroothandel Adri en Zoon en de Marktpoelier. "Vaak zullen ze producten geven die ze over hebben, zodat ze niet in de vuilnisbak belanden'', verduidelijkt Knop. "Zo doen we met dit project ook nog iets tegen voedselverspilling.''