In het Westlandse Poeldijk is donderdagochtend 2100 kilo cocaïne aangetroffen in een koelcontainer. Volgens het OM wordt de straatwaarde geschat op zo'n 157 miljoen euro. De grote hoeveelheid drugs zat verstopt in grote balen tussen een flinke lading mango's.

De container is afkomstig uit Peru en was aangekomen in de Rotterdamse haven. De vracht had aan moeten komen bij een bedrijf in Duitsland. Het bedrijf in Poeldijk heeft niets met de drugs te maken, meldt het OM.

Het Team Bijzondere Bijstand (TBB) van de Douane hield tijdens de actie de omgeving nauwlettend in de gaten en heeft het transport van de in beslag genomen drugs verzorgd. De container is vervoerd naar een nieuwe, goed beveiligde locatie.

Het HARC-team Rotterdam onderzoekt de zaak. Het HARC-team is een samenwerkingsverband van douane, FIOD, zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam. Dit team houdt zich bezig met de opsporing en vervolging van grote ondermijningsonderzoeken in en rondom de Rotterdamse haven.

Het is nog onbekend of er verdachten zijn aangehouden. De drugs zijn inmiddels vernietigd.

Populaire eindbestemming

Het is niet de eerste keer dat er een dusdanig grote lading harddrugs wordt onderschept in Westland. De Haagse regio lijkt een steeds populairdere eindbestemming te worden voor harddrugs. Maar de verdovende middelen komen vaak niet aan bij het eindpunt, de partijen worden veelvuldig al onderschept bij de Rotterdamse haven.