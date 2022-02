Opnieuw zijn in de nacht van donderdag op vrijdag twee auto's op elkaar gebotst op het Hobbemaplein in Den Haag. Eén persoon raakte daarbij gewond.

Het slachtoffer is in een ambulance die snel ter plaatse was onderzocht op haar verwondingen. Beide voertuigen raakten flink beschadigd en zijn door een berger weggesleept. De verkeerslichten stonden op het moment van de aanrijding uit.

In de nacht van woensdag op donderdag was het op dezelfde plek en rond hetzelfde tijdstip ook al raak. Bij dat ongeval raakte eveneens een automobilist gewond. Ook toen was er veel blikschade en moesten de auto's door een bergingsbedrijf worden opgehaald.