Een pizzakoerier is in de nacht van woensdag op donderdag rond 1.00 uur overvallen in Breda. Hij werd daarbij bedreigd met een mes. De politie is nog op zoek naar de verdachte.

De pizzakoerier stond met zijn bestelling aan de Ganzerik toen hij buiten op straat werd aangesproken door een man. De verdachte eiste geld en bedreigde de koerier met een mes. Het slachtoffer gaf de man geld waarna hij er op een fiets vandoor ging. Het slachtoffer bleef ongedeerd. De politie is op zoek naar getuigen om de verdachte op te kunnen sporen.