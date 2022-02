Volgens dierenverzorger Sander Drost is dit goed nieuws. "De groepsdynamiek is beter met een bredere samenstelling en er zijn meer mogelijkheden voor het ontstaan van pinguïnkoppels. Natuurlijk was het even wennen aan elkaar, maar inmiddels voelen de nieuwkomers zich al helemaal op hun plek."

Olierampen Langs de Zuid-Afrikaanse kust is de populatie zwartvoetpinguïns de afgelopen decennia sterk afgenomen, onder andere door olierampen. Het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund ondersteunt daarom de Southern African Foundation for the Conservation of Coastal Birds (SANCCOB). Twee kuikens SANCCOB redt en verzorgt samen met andere natuurorganisaties zeevogels, zoals pinguïns die gewond zijn geraakt of ziek zijn geworden. Zij vangen de vogels op om hen vervolgens weer aangesterkt in het wild uit te zetten. Drost: "Met onze groep gaat het gelukkig goed. Onlangs kropen er al twee kuikens uit het ei, hopelijk zorgt deze groepsvergroting voor nog meer jongen in DierenPark Amersfoort."