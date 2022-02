In Nijkerk is een auto ondersteboven geëindigd na een ongeval. Agenten troffen het voertuig toevallig aan tijdens een surveillanceronde.

Het ongeval gebeurde donderdagavond rond 23.40 uur. De bestuurder bleek nog bij het voertuig aanwezig te zijn toen de agenten passeerden. Hij was lichtgewond en was in een bocht rechtdoor gereden. Hij ramde daarbij een lantaarnpaal, waarna zijn auto ondersteboven op het fietspad eindigde.

De auto raakte zwaar beschadigd en is opgehaald door een berger. De bestuurder is behandeld aan zijn verwoningen door ambulancemedewerkers. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis maar is wel aangehouden en overgebracht naar het politiebureau, wegens het rijden onder invloed.