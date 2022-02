Dankzij extra inspraak kan de sociale woningbouw op de plek van het gesloopte Koetshuis in Nieuwkoop nu op brede steun uit de buurt rekenen.

Niet echt álle buurtbewoners zijn tevreden gesteld. Maar de Nieuwkoopse raad vindt het gewijzigde plan een goed compromis.

Voorheen stond aan de Dorpsstraat 33 verzorgingshuis 't Koetshuis. De Woningstichting Nieuwkoop (WSN) heeft dit leeggekomen tehuis in 2000 gekocht. Tot 2016 is het nog gehuurd door Wijdezorg in afwachting van de nieuwbouw.

Gummen en tekenen

Het eerste ontwerp voor de 31 appartementen vonden veel buurtbewoners te massief. Vooral aan de Dorpsstraatkant stuitte een blok met drie volledige woonlagen op nogal wat protest.

De architect is daarop flink aan het gummen en tekenen gegaan. In het gewijzigde ontwerp is de bovenste bouwlaag vervangen door een schuine kap. Zo past de nieuwbouw beter in het kleinschalige karakter van de Dorpsstraat. Een ruime meerderheid in de buurt is hier goed over te spreken.

Op vragen van Elias van Belzen (SGP/CU) onderstreept wethouder Guus Elkhuizen (wonen, Samen Beter Nieuwkoop) dat niet alleen het maximale aan woningbouw uit dit plan wordt gehaald. "Er is zeker ook oog voor de leefbaarheid en voor de verkeersafwikkeling.''