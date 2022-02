In een woning aan de Sneeuwbalstraat in Den Haag is donderdagmiddag een vrouw gewond geraakt. Zij is voor verdere behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk hoe het slachtoffer eraan toe is.

Aan de steekpartij ging een ruzie in de relationele sfeer vooraf, zo laat een woordvoerder van de politie weten. Wat de aanleiding was voor het geschil, is niet bekend. "Maar omdat het om een ruzie in de privésfeer gaat, zijn we daar wat terughoudend in." Het onderzoek is inmiddels in volle gang. De politie heeft nog niemand aangehouden.