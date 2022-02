De agent, die vorig jaar in Vlissingen een man neerschoot, handelde uit noodweer. Dat is het oordeel van het Openbaar Ministerie.

Het OM baseert die conclusie op onderzoek van de Rijksrecherche, die de zaak heeft onderzocht.

Het incident vond plaats op 28 juni 2021 in de Vlissingse Jozef Israëlslaan, waar twee agenten een bekeuring uitschreven voor een fietser en werden aangevallen door de 33-jarige Souburger M.G, die aan kwam lopen.

G. greep één van de agenten vast door van achteren een arm om zijn hals te slaan. Hij zette vervolgens ook een groot mes op de keel van de agent en liet pas los nadat de agent enkele waarschuwingsschoten had gelost. Omdat G. de aanwijzingen van de agenten weigerde op te volgen, schoot de agent hem vervolgens gericht in het been.

G.'s advocaat zei tijdens een tussentijdse zitting in de rechtbank dat de politie bij de aanhouding buitenproportioneel hardhandig te werk was gegaan. Van de arrestatie gingen meerdere video's rond op social media. "Er is buiten de grenzen van het toelaatbare geacteerd'', zegt Geoffrey Woodrow opnieuw. De raadsman kan zich niet vinden in de verklaring van het OM dat de agent uit noodweer gehandeld heeft. "We zijn het niet eens en komen met een klachtenprocedure via het Hof.''

G. zit vast en moet nog voor de rechter verschijnen voor de inhoudelijke behandeling van de zaak.