Bij Breskens heeft de brandweer donderdagmiddag iemand gered die vast was komen te zitten in slik en in het zand.

De vrouw kwam rond 15.15 uur in de buurt van de Nieuwesluisweg bij Breskens vast te zitten. Ze kon er niet meer op eigen houtje uitkomen. Dat meldt de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). De brandweer van Breskens heeft de vrouw vervolgens uit het drijfzand geholpen. De KNRM van Cadzand werd in eerste instantie opgeroepen om met een kusthulpverleningsvoertuig te komen maar zij konden halverwege terug omdat de vrouw al was gered.