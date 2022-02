De petitie voor een zwemstrand aan het Braassemermeer krijgt een vervolg; een groepje inwoners gaat samen met de gemeente een concreet plan maken.

Het idee kwam vorig voorjaar op toen inwoonster Nikki een petitie online zette en er massale (720) steun voor kreeg. De Veense opperde dat in Roelofarendsveen en Oude Wetering best behoefte is om ergens aan de plas te kunnen neerstrijken om jong en oud te laten zwemmen en spelen in het water.

Met name Woubrugge, Hoogmade en Rijnsaterwoude en Rijpwetering hebben zoiets namelijk wél. En de bestaande zwemplek in Roelofarendsveen in nieuwbouwgebied Braassemerland bij de voorziene tweede sluis is geen geschikte plek.

Overleg met buurt

Omdat de bewuste inwoonster aangaf niet zelf dat idee te kunnen organiseren, vormde de gemeente een werkgroep. Negen enthousiaste dorpsbewoners plus twee begeleidende ambtenaren hebben op papier gezet waaraan zo'n zwemstrand zou moeten voldoen.

Deze week werd de politiek van Kaag en Braassem gevraagd er een oordeel over te vellen, zodat de werkgroep al dan niet energie in het vervolg kan steken en op zoek kan naar geschikte plekken. Raadsbreed is nu groen licht gegeven, al benadrukken sommige fracties wel dat goed overleg met de buurt belangrijk is om onnodige weerstand te voorkomen.