Voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval op de Nieuwe Maas in Rotterdam is donderdag 22 maanden cel geëist tegen een 49-jarige schipper. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de Werkendammer met te hoge snelheid spookgevaren en geen voorrang verleend aan een sloep die op 16 augustus 2019 de rivier overstak.

"Hij heeft vermijdbaar en verwijtbaar gehandeld en is met blinde hoogmoed over de Nieuwe Maas gevaren. Hij speelde Russisch roulette. Dat gaat een keer fout", zei de officier van justitie die de verdachte vanwege het "rampzalige scheepvaartongeluk" schuldig acht aan dood door schuld.

Overboord

Bij de aanvaring tussen de snelle rubber(speed)boot en de sloep kwam een 56-jarige vrouw uit België om het leven. Zij viel na de botsing samen met elf andere opvarenden overboord. Alle drenkelingen werden door watertaxi's en andere boten uit het water gehaald. Twee mensen raakten zwaargewond; een persoon is zwaar invalide.

'Niet kunnen zien'

Na de botsing was de boot van de Werkendammer over de sloep heen geschoten. De schipper, die de boot dagelijks gebruikte als vervoermiddel, zei dat hij de sloep niet had opgemerkt. "Ik heb het gewoon niet kunnen zien, omdat de sloep zo laag lag en zo donker was tegen die wal. Hij is gewoon weggevallen helaas. Met die achtergrond was het niet te zien."

'Onvoldoende zicht'

Volgens het OM was de te hoge snelheid daarvan de oorzaak. Hij voer tussen de 47 en 70 kilometer per uur, waar 20 km per uur in de ogen van het OM het maximum is. Hierdoor zou de voorkant van zijn boot ook zo hoog zijn geweest, dat hij "onvoldoende zicht" had op de vaarweg. Verder verweet de aanklager de verdachte dat hij was gaan "spookvaren" en geen voorrang verleende aan de sloep die van bakboord kwam. "Een opeenstapeling van fouten", vond de officier.

Eén van de slachtoffers, die door de schipper na het incident uit het water was gered, vroeg de rechters geen straf op te leggen. "Er valt niemand wat te verwijten. Hij is al zwaar genoeg gestraft. Elke straf erbij is te veel."

Geen maximumsnelheid

De advocaat van de schipper beweerde dat er voor snelle boten op de Nieuwe Maas helemaal geen maximumsnelheid geldt en zijn cliënt "verantwoord heeft gevaren". Bovenal moest de schipper van de sloep volgens de raadsman juist voorrang verlenen aan de speedboot, omdat die al op het hoofdwater voer toen de sloep uit een roergat kwam.

Uitspraak op 24 februari.