Een 27-jarige vrouw is donderdagochtend aangehouden met vele ballonnen en een lachgas tank in haar auto. De politie kwam de vrouw op het spoor nadat zij met slechts 40 kilometer per uur op de A20 in Schiedam reed. Zij had daarbij alle rijstroken nodig. Zelfs de greppel werd meegenomen tijdens de roekeloze rit.

Een automobilist zag bij het inhalen via de vluchtstrook de vrouw met een ballon in haar mond achter het stuur zitten. Hierop belde hij het alarmnummer. De politie kon hierdoor de vrouw uiteindelijk op de Galvanistraat in Rotterdam-Delfshaven tot stoppen brengen. Haar rijbewijs bleek al een tijd geschorst te zijn. In de auto vonden de agenten ook een hoop ballonnen en een grijze tank gevuld met lachgas. Het bleek in korte tijd de vierde keer te zijn dat zij hiermee achter het stuur zat.