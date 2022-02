Wilde achtervolging over A16 door Brabant eindigt met bewuste botsing, politie deelt dashcambeelden

Vier verdachten zijn woensdagavond opgepakt op de A16 na een achtervolging door de politie. Een dashcam-video van die achtervolging, met aan het eind spectaculaire beelden van de aanhouding, zijn door de politie online gezet.

Agenten zien op de A16 een gestolen auto rijden met Frans kenteken. De auto is net de grens gepasseerd en rijdt Nederland binnen. Er zitten vier personen in de wagen. Op de beelden is te zien dat agenten de verdachten tevergeefs een stopteken geven. De auto scheurt weg.

Het lukt de politie om ze bij te houden en ze doen meerdere pogingen hem tot stoppen te dwingen. Dat lijkt een keer bijna te lukken, maar toch besluit de automobilist er via de vluchtstrook vandoor te gaan.

Uiteindelijk neemt de auto een afslag bij Dordrecht en lijkt hij nog steeds niet uit zichzelf te gaan stoppen. Vervolgens is te zien hoe de politie de auto inzet als zogenoemd 'geweldsmiddel' en het voertuig ramt zodat hij wel moet stoppen. De politiewagens omsingelen de auto en de vier inzittenden worden in de kraag gegrepen.

In de auto bleken bivakmutsen te liggen. Bovendien was de bestuurder onder invloed van drugs en had hij geen rijbewijs. Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt voor heling, rijden onder invloed, rijden zonder rijbewijs en verschillende verkeersovertredingen. De auto is overgedragen aan de Franse politie. De andere drie verdachten konden weer naar huis.