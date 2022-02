Eindhoven kreeg vorig jaar welgeteld 1 procent meer verkeer te verwerken dan in het (corona-)jaar ervoor. Dit blijkt uit cijfers van TomTom.

Een autorit van 30 minuten in de stad duurde in 2021 zo'n 6 minuten langer dan wanneer er geen verkeer zou zijn. Eindhoven staat in de jaarlijkse traffic index van TomTom op de elfde plek, vergeleken met andere steden in Nederland.

Haarlem is het drukst, maar ook Breda (9) en Tilburg (10) zijn drukker. Enkele jaren geleden nog stond Eindhoven in de top 10.

Avondspits op dinsdag is het drukst

Het drukst was het op de Eindhovense wegen op 8 februari, gevolg door 7 februari, 22 juli en 22 december. Uit de registraties van de producent van navigatieapparatuur blijkt verder dat je dinsdag tussen 17.00 en 18.00 uur beter niet de weg op kunt gaan. Dat is het drukste tijdvak in de week. Ook in de avondspitsen van donderdag en -in mindere mate- zit vaak veel verkeer op de weg.

Uit alle cijfers blijkt, maar dat zal geen verrassing zijn, dat het in 2019 heel wat drukker was op de Eindhovense wegen dan in 2020 en 2021. Afgezet tegen het jaar 2019 nam de verkeersdrukte vorig jaar met 3 procent af.

Istanboel

Afgezet tegen alle steden ter wereld, stond Eindhoven in 2021 op nr. 247. Het allerdrukst is het in Istanboel, gevolgd door Moskou, Kyev, Bogota en Mumbai. Een gemiddelde automobilist in Istanboel had vorig jaar 142 uur vertraging.