Een Somalische man is woensdagmiddag aangehouden op Eindhoven Airport. Hij had zijn koffer volgeladen met de verboden drug qat.

De douane vond in zijn koffer 16 kilo van het waar, verstopt in meerdere zakken. Hij is overgedragen aan de Marechaussee op de luchthaven en zit vast voor onderzoek.

Qat is een licht stimulerende drug, die vooral door Somaliërs wordt genuttigd door te kauwen op de bladeren. Sinds 2012 is de drug verboden in Nederland.