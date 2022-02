De politie is woensdagavond binnengevallen bij coffeeshop Indian Dylan aan de Karel de Grotelaan in Eindhoven in het kader van een lopend rechercheonderzoek. Binnen werd een te grote voorraad softdrugs aangetroffen, waarna de zaak is gesloten.

Er is één iemand aangehouden, bevestigt de politie. Zij wil vooralsnog weinig kwijt over het onderzoek, maar laat wel weten dat meerdere panden in de stad zijn gecontroleerd. Wat daarbij precies is aangetroffen, is niet duidelijk. In de coffeeshop lag in ieder geval meer softdrugs dan de maximaal toegestane voorraad van 500 gram. Om hoeveel meer het ging, wil de politie op dit moment niet zeggen. "Maar het gaat om een grote hoeveelheid", aldus een woordvoerder van de politie. In de omgeving van de coffeeshop, in stadsdeel Gestel, vinden ook controles door de politie plaats. Auto's worden aan de kant gezet en doorzocht. De actie lijkt los te staan van het onderzoek naar de coffeeshop. Grootste De Indian wordt beschouwd als misschien wel de grootste coffeeshop van de stad. Dagelijks staat er een lange rij van tientallen klanten voor de deur die wiet willen kopen. Veel langer dan een minuut of vijf hoef je er overigens nooit te wachten. Binnen worden klanten aan vijf kassa's geholpen. Woensdagavond stuitten de klanten op het plein niettemin op gesloten rolluiken. In de stad gingen eerder coffeeshops op slot vanwege een te grote voorraad. Het overkwam afgelopen november nog High Times, waarna de branche klaagde dat de gemeente Eindhoven 'eens moest ophouden met dit gejank'.