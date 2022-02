Twee mannen hebben woensdagavond een woning overvallen aan de Antwerpenlaan in Eindhoven. Zij zijn daarna op de vlucht geslagen in de auto van de bewoner. Het slachtoffer is een oudere man, aldus de politie.

Donderdag kon een 39-jarige verdachte uit Eindhoven worden opgepakt. Naar de tweede is de politie nog op zoek. De politie rukte met meerdere eenheden uit om te zoeken naar de verdachten, die in het voertuig van de bewoner vluchtten. Rond 23.30 uur werd het voertuig gevonden. De volgende dag werd een van de verdachten in de kraag gegrepen. Bij de overval is de bewoner lichtgewond geraakt aan zijn hand, zo laat de politie Oost-Brabant weten. De man zou op leeftijd zijn, 'achterin de tachtig', aldus de politie. De verwondingen vielen dusdanig mee dat er geen ambulance hoefde te komen. De spullen die zijn meegenomen, waaronder dus de auto, zijn weer terug bij de bewoner. De politie kijkt nog altijd uit naar de tweede verdachte. Wat de aanleiding is van de overval is nog onduidelijk en wordt onderzocht.