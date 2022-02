Minima in Eindhoven krijgen 180 euro extra op hun rekening bijgeschreven van de gemeente. De Eindhovense gemeenteraad was dinsdagavond unaniem voor een tegemoetkoming voor de torenhoge energielasten. Het blijft wel bij een eenmalig extraatje.

Zo'n 11.500 inwoners komen in aanmerking voor de bijdrage die bovenop de jaarlijkse meedoenbijdrage van de gemeente komt.

Behalve de 6.500 minima gaat het dan ook om 5.000 huishoudens met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum. Bovenop de 180 euro komen ze ook in aanmerking voor een energievoucher van 70 euro. De raad moet volgende week nog officieel akkoord gaan maar dat is een formaliteit.

Variabel contract

Wethouder Renate Richters kondigde eind vorig jaar al aan de armste gezinnen te willen compenseren. Ook omdat deze groep hard geraakt wordt door de energiecrisis. Zo heeft zo'n 80 procent een variabel contract, zo liet de wethouder uitzoeken.

In de gemeenteraad was nauwelijks discussie over het toekennen van de bijdrage. Wel kreeg de wethouder nog enkele kritische vragen over de uitvoering. Zo wilden raadsleden weten wat de gemeente gaat doen om mensen te bereiken die wel een laag inkomen hebben maar vooralsnog geen aanspraak maken op de meedoenbijdrage. Hierdoor krijgen ze ook de extra 180 euro niet.

Buiten de boot

Raadslid Wil van Haalen van de PvdA wilde weten of de gemeente minima ook de komende jaren een extraatje kan geven. "Bijvoorbeeld als er weer geld overblijft van het budget dat beschikbaar is voor armoederegelingen." Verschillende fracties vroegen zich af of de regeling niet ook beschikbaar kan komen voor mensen die net een hoger inkomen hebben dan 120 procent van het sociaal minimum.

Volgens Richters is dat laatste nu niet mogelijk. "We hebben er bewust voor gekozen de tegemoetkoming te koppelen aan de meedoenbijdrage. Op die manier hoeven we geen nieuwe inventarisatie te maken van wie er recht heeft op extra steun en kunnen we het geld ook snel uitkeren.

" Wat betreft de komende jaren wil Richters geen valse hoop geven. "Het geld dat nu beschikbaar is, hebben we de afgelopen jaren gespaard. Het is niet zo dat er volgend jaar weer een zelfde bedrag beschikbaar is."

Meer mensen bereiken

De wethouder beloofde wel de meedoenbijdrage ook de komende tijd nog extra onder de aandacht te brengen om zo ook de laatste 20 procent van de doelgroep te bereiken. "De bijdrage kan het hele jaar nog worden aangevraagd en die mensen krijgen dan ook de 180 euro extra."

De verhoogde meedoenbijdrage, die over een paar weken wordt uitgekeerd, komt overigens bovenop de 200 euro die mensen met een laag inkomen van het Rijk krijgen. Verder komen alle huishoudens in aanmerking voor een korting van 265 euro op de energiebelasting.