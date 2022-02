Na een woningbrand in Wijk bij Duurstede is donderdagochtend een vrouw aangehouden. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting en of de vrouw hier iets mee te maken heeft.

In de woning aan de Langs de Wal aan de zuidoostkant van Wijk bij Duurstede brak donderdagmorgen rond 5.30 uur brand uit. De brandweer rukte met veel auto's uit om de uitslaande vlammen te bestrijden. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht was sprake van een grote brand in het huis. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen voor eventuele hulpverlening aan slachtoffers. Onder controle Maar die inzet bleek niet nodig. Even voor 7.00 uur liet de brandweer weten dat de brand onder controle was. Volgens de woordvoerder zijn geen gewonden gevallen. Vlak na de brand deed de politie via Burgernet een oproep om uit te kijken naar een 'dronken' vrouw van 53 jaar, die met sloffen aan en baret op rond zou lopen. De vrouw is uiteindelijk gevonden. Of dit de aangehouden vrouw is die mogelijk betrokken is bij de brand wil een politiewoordvoerder niet bevestigen.