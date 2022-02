Veilig en zichtbaar houden van wie je wilt, is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom wordt maandagavond, Valentijnsdag, een stille demonstratie genaamd 'Laat elke liefde schijnen' georganiseerd op het Domplein in Utrecht.

Dat gebeurt tussen 19.00 en 21.00 uur. Om de boodschap te ondersteunenn kan er een lichtje, lampje of kaarsje bij het homomonument worden gezet.

Volgens organisator Simon Timmerman is het ook in Utrecht nog noodzakelijk om zo'n demonstratie te houden, omdat twee mannen of vrouwen die hand in hand lopen ook hier nog te vaak kunnen rekenen op negatieve reacties.

"Iedereen heeft recht op de liefde, de liefde in al haar diversiteit", aldus Timmerman.