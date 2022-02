Donderdagochtend zijn op twee verschillende locaties in Amersfoort, drie Go Sharing scooters in de fik gestoken. Twee van de scooters zijn verwoest, de andere liep flinke schade op.

De eerste melding kwam rond half vijf vanuit de Zevenhuizerstraat in Hoogland. Daar stonden twee scooters samen in de brand. De brandweer had de brandjes snel onder controle. Een van de scooters ging compleet verloren, de andere had flinke schade.

Iets na vijf uur vanmorgen was het wederom toen de brandweer een melding kreeg van een Dollardstraat in Amersfoort. Daar aangekomen bleek het alwéér om een deelscootervernieling te gaan. Een tankspuitauto heeft het vuur kunnen blussen, maar het scootertje kan als verloren beschouwd worden.

Het gaat vaker mis met e-scooters van Go Sharing. In het afgelopen jaar werden ruim twintig deelscooters in brand gestoken.